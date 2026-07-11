Beş şirket yeni haftada temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'da 13-17 Temmuz haftasında beş şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. Haftanın en yüksek hisse başı brüt temettü ödemesini ise Göltaş gerçekleştirecek.
Borsa İstanbul'da 13-17 Temmuz haftasının temettü takvimi belli oldu. Yeni haftada farklı sektörlerde faaliyet gösteren beş şirket yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.
Temettü ödeyecek şirketler arasında İşbir Holding (ISBIR), Gentaş Kimya (GENTS), Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA), Ege Profil Ticaret (EGPRO) ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento (GOLTS) yer alıyor.
Haftanın temettü takvimi
İşbir Holding (ISBIR): Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 13 Temmuz, ödeme tarihi 16 Temmuz olacak.
Gentaş Kimya (GENTS): Pay başına brüt 0,2052545 TL, net 0,1744663 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 14 Temmuz, ödeme tarihi ise 17 Temmuz olarak belirlendi.
Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA): Dört taksitte dağıtılacak temettünün ikinci taksiti kapsamında pay başına brüt 0,0066003 TL ödeme yapılacak. Hak kullanım tarihi 14 Temmuz, ödeme tarihi 17 Temmuz olacak.
Ege Profil Ticaret (EGPRO): İki taksit halinde dağıtılan temettünün ikinci ödemesi kapsamında pay başına brüt 0,6422018 TL temettü verilecek. Hak kullanım tarihi 16 Temmuz, ödeme tarihi ise 20 Temmuz olarak açıklandı.
Göltaş Göller Bölgesi Çimento (GOLTS): Pay başına brüt 4,1666666 TL, net 3,5416666 TL ile haftanın en yüksek temettü ödemesini gerçekleştirecek. Hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 21 Temmuz olacak.