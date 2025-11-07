Beşler Makarna Un İrmik halka arz ne zaman? Beşler Makarna ne zaman talep toplayacak? soruları borsa yatırımcısının gündemini meşgul ediyor. Yatırımcılar yapılacak halka arzdan payına düşeni alabilmek için sürecin detaylarına hakim olmaya çalışıyor. Detayları sizler için derledik.

BEŞLER MAKARNA UN İRMİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sürecini başlattığını duyurdu. Şirket, çoğunluğu sermaye artırımına dayanan ve ek olarak mevcut ortakların pay satışı şeklinde toplam 44 365 000 adet hisseyi yatırımcılara sunmayı planlıyor. Bu miktarın 40 000 000 adetlik kısmı sermaye artırımı, geri kalan kısmı ise mevcut ortakların satışı olarak yapılacak.

Halka arz işlemi sabit fiyatla ve borsa dışı talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dağıtım yapılırken, yatırımcı gruplar için tahsisat oranları da açıklandı: %70 oranla bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, %30’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılacak. Ayrıca arzda ek satış yapılmayacak ve fiyat istikrarı uygulaması planlanıyor.

Fakat halka arzın hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor. Gıda devinin SPK’dan gerekli onayları alması durumunda talep toplaması bekleniyor.

BEŞLER MAKARNA NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Aracılık görevini ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenecek. Halka arz sonrası hisselerin işlemleri, Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da başlaması hedefleniyor.

Şirketin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) iletildiği ve izahname süreçlerinin tamamlanmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Ancak henüz sabit bir halka arz fiyatı ve kesin talep toplama tarihi kamuya açıklanmadı.

Yatırımcılar için bu gelişme, gıda sektöründeki üretim kapasitesini genişletmeye yönelik bir sermaye hamlesi olarak değerlendiriliyor.