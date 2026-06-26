Beta Enerji halka arz sonuçları belli oldu

Beta Enerji'nin halka arz sonuçları belli oldu. Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin 23-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Pay başına 40 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü 2 milyar 430 milyon TL olarak gerçekleşti.

1,14 milyonun üzerinde başvuru geldi

Şirketin halka arzına toplam 1 milyon 143 bin 799 yatırımcı başvuruda bulunurken, toplam talep tutarı 34 milyar 225 milyon 279 bin 480 TL oldu.

Dağıtım sonucunda ise 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan paylara 2,46 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan paylara 10,20 kat, yüksek başvurulu bireysel yatırımcı grubuna ayrılan paylara ise 88,66 kat talep geldi.

Tahsisat oranları açıklandı

Dağıtıma esas tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 50, yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar için yüzde 10, Beta grubu çalışanları için yüzde 1 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 39 olarak gerçekleşti.

Halka arz kapsamında yurt içi bireysel yatırımcı grubunda 1 milyon 103 bin 933, yüksek başvurulu bireysel yatırımcı grubunda 20 bin 394, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda 267 ve Beta şirket çalışanları grubunda 359 yatırımcıya pay dağıtıldı.