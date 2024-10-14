  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Beta Enerji'den halka arz kararı: SPK'ya başvurdu
Takip Et

Beta Enerji'den halka arz kararı: SPK'ya başvurdu

Transformatör üreticisi Beta Enerji, 52,5 milyon adet hissesini halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beta Enerji'den halka arz kararı: SPK'ya başvurdu
Takip Et

Beta Enerji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi.

Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllık dağıtılabilir karımızın asgari yüzde 30’unu yatırımcılarımıza temettü olarak dağıtmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Şirketin paylaştığı verilere göre, Beta Enerji 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 45,2 oranında artış göstererek 3,14 milyar TL ciroya ulaştı.  2024 yılının ilk altı ayında ise şirketin cirosu yaklaşık 1,44 milyar TL olarak kaydedildi. Bu dönemde, brüt kâr yaklaşık 619,1 milyon TL olurken, brüt kâr marjı da yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti.

Yespan, ihraç pazarlarını genişletecekYespan, ihraç pazarlarını genişletecekŞehirler
Çin sahadaki büyük rakip olarak tehdit mi? Avrupa'da otomobil üretimi alarm veriyor!Çin sahadaki büyük rakip olarak tehdit mi? Avrupa'da otomobil üretimi alarm veriyor!Otomotiv

 

Borsa Haberleri
Borsa yeniden kayba yöneldi
Borsa yeniden kayba yöneldi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri
Borsada geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri
Borsa haftayı kayıpla kapadı
Borsa haftayı kayıpla kapadı
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor