Beta Enerji'den halka arz kararı: SPK'ya başvurdu

Beta Enerji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi.

Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllık dağıtılabilir karımızın asgari yüzde 30’unu yatırımcılarımıza temettü olarak dağıtmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Şirketin paylaştığı verilere göre, Beta Enerji 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 45,2 oranında artış göstererek 3,14 milyar TL ciroya ulaştı. 2024 yılının ilk altı ayında ise şirketin cirosu yaklaşık 1,44 milyar TL olarak kaydedildi. Bu dönemde, brüt kâr yaklaşık 619,1 milyon TL olurken, brüt kâr marjı da yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti.