Bewen Enerji halka arzında talep toplama 29 Temmuz'da başlıyor

TSKB konsorsiyum liderliğinde ve Yatırım Finansman eş liderliğinde yürütülen süreçte, şirketin 80 milyon adet payı 48,10 lira sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 50'si yurt içi bireysel, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara ayrılırken, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yatırımcılar taleplerini 29, 30 ve 31 Temmuz'da iletebilecek.

Beyçelik Holding ile Japonya merkezli ORIX Corporation iştiraki İspanyol Elawan Enerji ortaklığında faaliyetlerini gösteren Bewen Enerji'nin, işlem sonrasında halka açıklık oranının yüzde 25,24, halka arz büyüklüğünün ise 3 milyar 848 milyon lira seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Halka arz sürecine ilişkin detayları paylaşmak amacıyla İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde düzenlenen toplantıya Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, Elawan Energy Üst Yöneticisi (CEO) Dionisio Fernandez Auray, Beyçelik Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Merve Gökdemir, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar ve basın mensupları katıldı.

"Portföyümüzün yüzde 100'ü yeşil enerjiden oluşuyor"

Toplantıda görüşlerini paylaşan Zafer İğdeli, şirketlerinin kurumsal gücüne dikkati çekerek, portföylerinin tamamının sıfır karbonlu yeşil enerjiden oluştuğunu söyledi.

Fosil yakıt veya karbon bazlı tek bir yatırımlarının dahi bulunmadığını vurgulayan İğdeli, "Kayseri Yahyalı'da, Aydın Çine'de ve İzmir Selçuk'taki RES'lerimiz ve Kayseri Yahyalı RES'e yardımcı kaynak GES'imiz sayesinde toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce sahibiz. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Ocak 2026 İstatistik Raporu'na göre, işletmedeki RES'ler bazında Türkiye'nin en büyük 33. yatırımcısı, MW100 araştırmasına göre ise kurulu güç bakımından ülkemizin 76. büyük elektrik üreticisiyiz" dedi.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım stratejisini paylaşan İğdeli, önceliğin büyüme olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Net halka arz gelirimizin yüzde 55'lik en büyük kısmını mevcut üç rüzgar santralimizdeki 53,35 MW elektriksel kapasite artışlarında ve inorganik büyüme fırsatlarında değerlendireceğiz. Yaklaşık 55-60 milyon dolarlık bu yatırım süreciyle üretim gücümüzü artıracağız. Gelirimizin yüzde 40'lık stratejik kısmıyla finansal maliyetlerimizi düşürerek bilançomuzu daha da sağlamlaştıracak, kalan yüzde 5'lik bölümü ise işletme sermayemizi güçlendirmek için kullanacağız. Yatırımcılarımıza geleceğin sektörü yenilenebilir enerjide uzun vadeli bir değer ortaklığı sunuyoruz."

"Türkiye'yi önemli yatırım pazarlarından biri olarak görüyoruz"

Dionisio Fernandez Auray da Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıkları 2009 yılından bu yana 208,9 megavat (MW) kapasiteli yenilenebilir enerji santraline yatırım yaptıklarını belirtti.

Auray, söz konusu yatırımlardan 137,5 MW'ının kara üstü rüzgar projeleri, 71,4 MW'ının ise dünya çapında gerçekleştirdikleri ilk hibrit projeleri güneş-RES santrallerinden oluştuğu bilgisini vererek, Türkiye'yi Elawan'ın önemli yatırım pazarlarından biri olarak gördüklerini vurguladı.

Auray, "Beyçelik ve olağanüstü ekibiyle kurduğumuz uzun vadeli ortaklıktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, Bewen'in kurulmasında mükemmel sonuçlar doğurdu. Gelecekte Bewen aracılığıyla ve artık halka açık piyasalarda da işbirliğimizi sürdürebilmeyi umuyoruz. Birlikte Bewen'i başarıyla kurduk ve Bewen'in halka açık bir şirket olarak yolculuğuna başlarken bu işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Borsa İstanbul'daki halka arzı, Bewen için stratejik bir adım olarak görüyoruz çünkü buradaki düzenleyici çerçeve ve yerel yatırımcı tabanı, cazip yatırım fırsatlarında birlikte büyümek için sermaye artırma konusunda iyi fırsatlar sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.