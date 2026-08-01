Bewen Enerji halka arzını erteledi: İşte nedeni...

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Bewen Enerji Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirket halka arzına ilişkin 29-30-31 Temmuz tarihlerinde belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecinin yeniden gözden geçirildiğini ve halka arzın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Bewen Enerji'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bewen Enerji A.Ş. ("Bewen Enerji") Şirket paylarının halka arzı ("Halka Arz") için yapılan başvuru, 23 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır.

Şirket paylarının planlanan halka arzına ilişkin 29 - 30 - 31 Temmuz 2026 olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen piyasa koşulları nedeniyle halka arz süreci yeniden gözden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."