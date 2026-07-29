Bewen Enerji'nin halka arzında talep toplama başladı

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Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Bewen Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci bugün başladı.

Yatırımcılar, şirket payları için 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talepte bulunabilecek.

Halka arz büyüklüğü 3,85 milyar TL

Halka arz kapsamında şirketin 261 milyon TL olan mevcut sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 56 milyon TL artırılarak 317 milyon TL'ye çıkarılacak.

Bunun yanı sıra mevcut ortaklara ait 24 milyon TL nominal değerli pay da ortak satışı yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Böylece halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 80 milyon TL olacak.

Şirket payları 48,10 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 848 milyon TL olması bekleniyor.