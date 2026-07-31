Bewen halka arz kişi başı kaç lot verir? Enerji devi geliyor! Bewen Enerji halka arz alınır mı?

Borsa İstanbul yatırımcısı Bewen halka arz kişi başı kaç lot verir? Bewen Enerji halka arz alınır mı? sorularına yanıt arıyor. Halkarz.com’daki bilgiye göre yatırımcısına toplamda 80 milyon lot dağıtacak olan enerji devi fonun fazla olan kısmını da enerji üretim kapasitesinin artırılmasında kullanacak. Eşit dağıtım yapacak olan Bewen Enerji’nin halka arzında lot fiyatı 48,10 TL olarak belirlendi.

BEWEN HALKA ARZ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Bewen Enerji A.Ş.'nin BEWEN koduyla gerçekleştirilen halka arzında kişi başına düşecek kesin lot miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcı sayısına göre netleşecek. Halka arz kapsamında toplam 80 milyon lot satışa sunulurken, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanıyor.

Piyasada yapılan tahmini hesaplamalara göre katılımın 700 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi halinde yatırımcı başına yaklaşık 57 lot, 1 milyon katılımda ise 40 lot dağıtılması bekleniyor. Ancak bu rakamlar yalnızca öngörü niteliği taşıyor. Kesin lot dağılımı, talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak ve yatırımcı sayısına göre kesinlik kazanacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) – Bireysel Yatırımcı Grubu:

* 150 bin katılım: Yaklaşık 266 lot (12.794 TL)

* 250 bin katılım: Yaklaşık 160 lot (7.696 TL)

* 350 bin katılım: Yaklaşık 115 lot (5.531 TL)

* 500 bin katılım: Yaklaşık 80 lot (3.848 TL)

* 700 bin katılım: Yaklaşık 57 lot (2.741 TL)

* 1 milyon katılım: Yaklaşık 36 lot (1.731 TL)

* 1,6 milyon katılım: Yaklaşık 25 lot (1.202 TL)

* 2,2 milyon katılım: Yaklaşık 18 lot (865 TL)

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ ALINIR MI?

BEWEN koduyla yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Bewen Enerji'nin halka arzında talep toplama süreci büyük ilgi görüyor. Bireysel yatırımcıların eşit dağıtım esasına göre katılım sağlayacağı halka arzda, yatırımcılar belirlenen tarihler arasında aracı kurumlar ve yetkili bankalar üzerinden taleplerini iletebilecek. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım sonuçları açıklanacak ve paylar yatırımcı hesaplarına aktarılacak. Şirketin halka arzdan elde edeceği kaynağı üretim kapasitesini artırma, yatırımlarını hızlandırma ve finansal yapısını güçlendirme hedefleri doğrultusunda kullanması planlanıyor. Böylece yatırımcılar, enerji sektöründeki yeni halka arzlardan birine ortak olma fırsatı yakalayacak.

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