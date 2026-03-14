Bilanço anketinde en isabetli tahminler belli oldu

Matriks Haber'in bilanço anketi ve finansal sonuçlara ilişkin yaptığı analiz, aracı kurumların tahmin performansını ortaya koydu. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin açıkladığı çeyreklik finansallar ile kurumların anket kapsamında paylaştığı kâr tahminleri karşılaştırılarak yapılan çalışmada, hisse bazında en yakın tahmini yapan kurumlar belirlendi. Analizde yalnızca bir kurum tarafından tahmin paylaşılan 13 hisse değerlendirme dışı bırakılarak hesaplandı.

Hisse bazında açıklanan çeyreklik kârlar ile kurum tahminleri karşılaştırılarak yapılan çalışmada, en yakın tahmin yapan kurumlar ve aldıkları birincilik sayıları belirlendi. Deniz Yatırım, toplam 12 hissede gerçekleşen kâra en yakın tahmini yaparak ilk sırada yer aldı. Deniz Yatırım, ayrıca liste dışı bırakılan ve tek tahmin alan GLCVY ile ISMEN hisseleri için de yakın tahminler paylaştığı görüldü.

Deniz Yatırım’ı 7’şer birincilikle ÜNLÜ & Co ve Ak Yatırım takip etti. Gedik Yatırım ve HSBC 6’şar hisse, Garanti BBVA Yatırım ise 5 hisse ile üst sıralarda yer aldı.

İş Yatırım ve Marbaş Menkul 5’er hisse, Halk Yatırım 4 hisse ile öne çıktı. ICBC Yatırım, Tera Yatırım ve Global Menkul 3’er hissede en yakın tahmini yaparken, Oyak Yatırım 3 hisse ile listede yer aldı.

KuveytTürk Yatırım, QNB Invest, PhillipCapital ve TEB Yatırım 2’şer hissede en yakın tahmini yaparken; Şeker Yatırım, Ziraat Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Tacirler Yatırım ise 1’er hissede en yakın tahmini yapan kurum oldu.

Hissede sınırlı fark

Hisse bazında bakıldığında bazı şirketlerde tahmin ile gerçekleşme arasındaki fark oldukça sınırlı kaldı. AKBNK, AGESA, HTTBT ve GARAN gibi şirketlerde kurum tahminleri ile açıklanan kâr rakamları arasındaki fark oldukça düşük gerçekleşti. HTTBT bilançosunda KuveytTürk Yatırım’ın tahmini ile açıklanan kâr arasındaki fark yalnızca 0,5 milyon lira oldu. Lokman Hekim’de (LKMNH) Gedik Yatırım’ın tahmini 1,5 milyon lira, Albaraka Türk’te (ALBRK) KuveytTürk Yatırım’ın tahmini 4,8 milyon lira, Kalekim’de (KLKIM) Ak Yatırım’ın tahmini 5,7 milyon lira ve Lila Kağıt’ta (LILAK) Marbaş Menkul’ün tahmini 6,1 milyon lira farkla gerçekleşmeye en yakın tahminler arasında yer aldı.

Beklentilerden ayrışanlar

Buna karşılık bazı şirketlerde finansallar piyasa beklentilerinden belirgin şekilde ayrıştı.

Sektörel dağılıma bakıldığında tahmin doğruluğunun özellikle bankacılık ve sigorta sektörlerinde daha yüksek olduğu görülürken, savunma sanayi, perakende ve çimento/inşaat malzemeleri sektörlerinde de tahminlerin gerçekleşmelere görece yakın olduğu dikkat çekti. Buna karşılık enerji, holding ve bazı sanayi şirketlerinde finansalların piyasa beklentilerinden daha fazla sapma gösterdiği gözlendi.

Matriks Haber’in bilanço anketi ve finansal sonuç verilerine dayanan çalışma, aracı kurumların tahmin performansını ortaya koyarken aynı zamanda bilanço döneminde şirket bazlı sürprizlerin piyasa beklentileri üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.

En çok sayıda en yakın tahmini yapan aracı kurumların sıralaması şu şekilde oldu:

Tahmin performansı sıralaması: Kurumların en az üç tahmin bulunan hisselerde yaptığı net kâr tahminleri üzerinden hazırlanmıştır. Kurumlar, açıklanan sonuca en yakın tahmini yaptıkları hisse sayısı dikkate alınarak sıralanmıştır.