Bilanço sezonu başladı! İşte şirketlerin bilanço açıklama tarihleri

2025 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin bilanço sonuçları, 20 Ekim tarihinde Türkiye Sigorta ile başladı. 23 Ekim'de TAV Havalimanları ve Tat Gıda finansal sonuçları ile devam edecek.

Borsa İstanbul'da üçüncü çeyrek finansal sonuç sezonunda ilk banka bilançosu ise, 23 Ekim'de Akbank’tan gelecek.

Konsolide olmayan bankalara ilişkin 3. çeyrek finansal sonuçlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 30 Ekim 2025, konsolide banka ve konsolide olmayan şirketler için 10 Kasım 2025 olarak belirlendi. Konsolide bankalar ise 19 Kasım 2025'e kadar bilançolarını gönderebilecek.

İşte Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirket ve bankaların 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını olası açıklama tarihleri: