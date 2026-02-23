Bilanço sezonunda bankalar beklentiyi aştı

Matriks Haber’in 2025 yılı dördüncü çeyrek bilanço beklenti anketinde tahmin verilenler arasında şu ana kadar 8’i banka, 4’ü sigorta, 24’ü ise finans dışı sektörlerden olmak üzere toplam 36 hisse senedine ilişkin finansal sonuçlar açıklandı.

Bankacılık sektöründe yer alan ve aracı kurumların tahmin ilettiği 8 bankanın tamamı net kâr beklentisinin üzerinde sonuç açıkladı. Bankalarda beklenti üzeri performans açıklama oranı yüzde 100 oldu.

Ankette sigortacılık sektöründe yer alan 4 şirketten 3’ü beklentinin üzerinde, 1’i ise beklentinin altında net kâr açıkladı.

Finans dışı sektörlerde bilanço açıklayan 24 şirketin 11’inin beklentinin üzerinde, 13’ünün ise beklentinin altında net kâr açıkladığı görüldü. Böylece finans dışı şirketlerde beklenti üzeri açıklama oranı yüzde 45,8, beklenti altı açıklama oranı ise yüzde 54,2 olarak gerçekleşti.

Genel toplama bakıldığında, açıklanan 36 bilançonun 23’ü beklentinin üzerinde, 13’ü beklentinin altında geldi. Buna göre ankette yer alan şirketlerin yüzde 63,9’u beklenti üzeri performans sergiledi.

Beklentilerin üzerinde kâr açıklayan şirketler arasında en yüksek sapma oranı yüzde 97,7 ile Şişecam’da (SISE) gerçekleşti. Şişecam’ı yüzde 83,5 ile Tofaş (TOASO) ve yüzde 57,7 ile Logo Yazılım (LOGO) izledi.