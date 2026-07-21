Bilanço sezonunda öne çıkan hisseler: Serdar Pazı’dan kritik analizler

Borsa İstanbul'un bilanço sezonuna 14.000 civarında girdiğini belirten Serdar Pazı, jeopolitik risklerin ve küresel kurumların şeffaflık eleştirilerinin orta vadeli riskler olarak not edilmesi gerektiğini ifade etti. İkinci çeyrekte faizlerin yüksek kalmasının, şirketlerin finansman maliyetlerini artırarak faaliyet kârlılığını gölgelediğini vurgulayan Pazı, net kâr rakamlarında çok tatminkar sonuçlar beklenmeyen bir sezonun yaşanabileceğini söyledi. Ekonomideki büyüme hedefinin %4’ten %3’lere revize edilmesinin iç talebi zayıflattığını ve ciroların arzu edilen düzeyde artmadığını ekledi.

Altınay Savunma’da dev sözleşme ve yeni hedefler

Altınay Savunma’nın 134,1 milyon dolarlık yeni sözleşmesiyle toplam iş miktarının (backlog) 334 milyon dolara ulaştığını kaydeden Pazı, bu haberin hisseyi haftalık açılışta tavana taşıdığını belirtti. Teknik olarak 16,19 ve 16,27 seviyelerindeki ortalamaların yukarı yönlü aşılmasının önemli olduğunu ifade eden Pazı; 18,20 ve ardından 20,70 dirençlerinin hedeflenebileceğini, bu seviyenin de aşılması durumunda 23,80 gibi daha iddialı hedeflerin gündeme gelebileceğini söyledi. Şirketin mevcut durumda 16,8 milyar TL piyasa değerine sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Tüpraş’ta petrol fiyatları ve stok etkisi

Tüpraş tarafında petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın hisse hareketlerini belirlediğini ifade eden Pazı, petrolün 70 dolardan 90 dolara yükselmesinin şirketin elindeki stokların değerini artırarak bilançoya artı yazacağını belirtti. Rafineri marjlarında genel bir gerileme trendi görülmesine rağmen, kısa vadeli momentumun hisseyi desteklediğini vurguladı. Teknik olarak 304 seviyesindeki kanal direncinin zorlandığını kaydeden Pazı, aracı kurumların hisse için 346-400 TL bandında hedef fiyat öngördüğünü hatırlattı.

Ral Yatırım Holding’den enerji yatırımı hamlesi

Ral Yatırım Holding’in Afyonkarahisar’daki 30 MW’lık rüzgar enerjisi santrali projesi için ÇED sürecinin başladığını duyurması üzerine değerlendirmelerde bulunan Pazı, hissenin 150 TL seviyesindeki önemli destekten dönüş yaptığını belirtti. Düşüş sonrası başlattığı yükselişin ters omuz baş omuz formasyonuna benzediğini ve 238 TL üzerinde kalınması durumunda 268 TL seviyesindeki kanal direncine doğru bir hareketin söz konusu olabileceğini ifade etti. Şirketin 10 piyasa defter değeri gibi yüksek bir çarpanla işlem gördüğüne dikkat çekti.

Türkiye Sigorta’da beklentileri aşan kar

Bilanço sezonunun Türkiye Sigorta’nın açıkladığı 7 milyar TL’lik güçlü net kâr ile başladığını belirten Serdar Pazı, bu sonucun piyasa konsensüsünün yaklaşık %10 üzerinde olduğunu söyledi. Yüksek faiz ortamının sigorta şirketlerinin prim havuzunu nemalandırmasına katkı sağladığını, özellikle hayat ve emeklilik tarafının daha kârlı bir görünüm sergilediğini ifade etti. Teknik olarak 6,20 TL seviyesinin kritik bir destek olduğunu vurgulayan Pazı, aracı kurumların hisse için 10,30 - 10,44 TL bandında, yani %55 yükseliş potansiyeli barındıran hedef fiyatlar belirlediğini aktardı.