Bilanço sezonunda sektörel ayrışma: Serdar Pazı’dan kritik borsa analizi

Küresel piyasalardaki son durumu değerlendiren Serdar Pazı, özellikle Trump ve İran eksenindeki gelişmelerin öngörülebilirliği zorlaştırdığını belirtti. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme ihtimalini düşük gören Pazı, Brent petrol için "yeni normalin" artık 80 dolar seviyeleri olduğunu ifade etti. İç piyasada Borsa İstanbul’un haftaya zayıf başladığına değinen Pazı, teknik anlamda yönün tayin edilmesi için kritik sınırları çizdi: "Aşağıda 13.600, yukarıda ise 14.300 puan seviyeleri kırılmadıkça, mevcut bandın dışına çıkılmasının zor olduğu bir teknik sıkışma yaşıyoruz".

Bilanço dönemi: Sigorta şirketleri güçlü, sanayi baskı altında

Bilanço sezonuna ilişkin beklentilerini paylaşan Serdar Pazı, sektörel bazda net bir ayrışma beklediğini dile getirdi. Bankacılık hisselerinde net faiz marjlarında daralma öngören Pazı, sigorta ve hayat emeklilik şirketlerinin yüksek faiz ortamından olumlu etkilendiğini vurguladı. Pazı’ya göre, Türkiye Sigorta ve Anadolu Hayat Emeklilik gibi şirketler, ellerindeki nakit varlıkları yüksek faizle nemalandırarak güçlü kârlar açıklamaya devam ediyor. Öte yandan sanayi şirketlerinin, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle ilk çeyreğe benzer şekilde baskı altında kalabileceğini hatırlattı.

Arçelik ve Kocaer Çelik için teknik analizler

Şirket bazlı değerlendirmelerinde Arçelik'e dikkat çeken Serdar Pazı, hissede 100 TL seviyelerinde bir dip oluşumu çabası gördüğünü belirtti. Pazı, 101 TL’deki kısa vadeli direncin aşılması durumunda 109, 120 ve 126 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ederken, şirketin arazi varlıklarına dair imzaladığı protokolün de temel tarafı desteklediğini not etti.

Kocaer Çelik Sanayi için de benzer bir "dip oluşumu sonrası toparlanma" tablosu çizen Pazı, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesis kurma girişimlerinin önemine değindi. Hisse fiyatının ortalamaların üzerine çıkmayı başardığını söyleyen Pazı, 16,40 TL direncinin aşılmasının yeni bir yükseliş trendini tetikleyebileceğini ve piyasadaki hedef fiyatın 20 TL seviyelerinde olduğunu belirtti.

Orge Elektrik ve Kardemir’de ihracat ve büyüme vurgusu

Orge Elektrik Taahhüt'ün teknik görünümünü nispeten daha olumlu bulan Serdar Pazı, 103 TL desteğinin korunmasının kritik olduğunu vurguladı. Pazı, "Hisse, ortalamaların üzerinde kaldığı sürece 120 TL seviyesine doğru hareket edebilir" dedi ve bazı raporlarda 190 TL’ye kadar çıkan iddialı hedef fiyatlar olduğunu ekledi.

Son olarak Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi’nin Cezayir ile imzaladığı 27 milyon dolarlık demir yolu tekeri sözleşmesini pozitif bir gelişme olarak aktaran Pazı, ihracat tarafındaki bu ivmenin önemini vurguladı. Teknik olarak 42,10 TL seviyesinin destek olarak çalışması durumunda, hissenin yeniden 45 ve 47,50 TL’deki tarihi zirvelerine yönelebileceğini öngören Pazı, şirket için araştırma kapsamındaki hedef fiyatın 49 TL olduğunu hatırlattı.