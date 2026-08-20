Bilanço sezonunun sürprizi finans dışı şirketlerden geldi

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Borsa İstanbul’da banka ve şirketlerin 2026 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından, bilanço anketi medyan beklentilerine göre performanslar da netleşti. Bilanço sürprizlerinin sektörler ve şirketler arasında belirgin şekilde ayrıştığı görüldü.

Matriks Haber’in bilanço performansı araştırmasına göre, ikinci çeyrekte bankacılıkta konsensüs tahminlerinin güçlü kaldığı, finans dışı şirketlerde ise yukarı yönlü bilanço sürprizlerinin ağırlık kazandığı görüldü. Şirket bazındaki geniş dağılım, sektör görünümünün yanı sıra şirket özelindeki dinamiklerin de bilanço performansında belirleyici olmaya devam ettiğine işaret etti.

Bankacılık sektöründe açıklanan sonuçlar medyan net kâr beklentisini yalnızca yüzde 0,8 aşarken, finans dışı şirketlerde gerçekleşmeler tahminlerin yüzde 30,8 üzerinde oluştu.

Sektörler arasında kimya yüzde 35,0, iletişim yüzde 29,7, sınai yüzde 19,9 ve gıda yüzde 9,7 ile öne çıkarken, sigortacılık sektöründe sonuçlar beklentilerin yüzde 6,7 üzerinde gerçekleşti. Ulaştırmada sonuçlar beklentilerin yüzde 35,7, GYO’da yüzde 17,8 ve havacılıkta yüzde 8,8 altında kaldı.

Şirket bazında bilanço sürprizlerinin geniş bir aralıkta dağılması dikkat çekti. Bazı şirketlerde güçlü pozitif sapmalar görülürken, bazı şirketlerde sonuçların konsensüs tahminlerinden belirgin şekilde uzaklaşması, ikinci çeyrek bilanço döneminde seçici görünümün korunduğunu ortaya koydu.

Bankacılıkta konsensüs isabeti yüksek kaldı

Bankacılık sektörü, ikinci çeyrekte tahmin-gerçekleşme farkının en sınırlı kaldığı ana sektörlerden biri oldu.

Banka bazında Garanti BBVA (GARAN) medyan net kâr beklentisini yüzde 8,0 aşarken, Akbank (AKBNK) beklentinin yüzde 1,0 üzerinde sonuç açıkladı. Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ise tahminin yalnızca yüzde 0,6 altında kaldı.

VakıfBank (VAKBN) beklentiyi yüzde 5,8, Halkbank (HALKB) ise yüzde 16,6 aşarken, Türkiye İş Bankası (ISCTR) medyan tahminin yüzde 28,5 altında sonuç açıkladı.

Büyük bankalardaki farklı yönlü sapmaların birbirini dengelemesi, sektör genelinde beklenti ile gerçekleşme arasındaki farkın sınırlı kalmasını sağladı.

Finans dışı şirketlerde yukarı yönlü sürpriz öne çıktı

Finans dışı şirketlerde ikinci çeyrek sonuçları genel olarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, şirket bazında yüksek pozitif sapmalar dikkat çekti.

AGESA Hayat ve Emeklilik (AGESA) medyan tahmini yüzde 100,6 aşarak öne çıkarken, Sabancı Holding (SAHOL) beklentinin yüzde 98,5 üzerinde sonuç açıkladı.

Ereğli Demir Çelik (EREGL) yüzde 59,1, Koç Holding (KCHOL) yüzde 50,7, Tüpraş (TUPRS) yüzde 49,2 ve Enka İnşaat (ENKAI) yüzde 48,7 oranında pozitif sapma kaydetti.

Bununla birlikte şirket bazındaki sonuçların geniş bir aralıkta dağılması, finans dışı taraftaki güçlü performansın şirketler arasında aynı ölçüde paylaşılmadığını gösterdi.

İletişimde iki büyük şirketten pozitif sürpriz

İletişim sektöründe açıklanan sonuçlar medyan beklentilerin yüzde 29,7 üzerinde gerçekleşerek ikinci çeyreğin güçlü sektör performanslarından birine işaret etti.

Türk Telekom (TTKOM) medyan net kâr tahminini yüzde 22,2 aşarken, Turkcell (TCELL) beklentinin yüzde 39,4 üzerinde sonuç açıkladı.

Her iki büyük şirketin de konsensüsü aşması, iletişim sektöründeki pozitif sapmanın genele yayılan bir görünüm sergilemesini sağladı.

Sigortacılıkta sonuçlar beklentilerin üzerinde

Sigortacılık sektöründe sonuçlar medyan beklentilerin yüzde 6,7 üzerinde gerçekleşti.

Şirket bazında Aksigorta (AKGRT) tahmini yüzde 15,4 aşarken, AGESA Hayat ve Emeklilik (AGESA) beklentinin yüzde 7,6, Anadolu Sigorta (ANSGR) ise yüzde 3,3 üzerinde sonuç açıkladı.

Böylece sigortacılık tarafında sonuçlar genel olarak konsensüsün üzerinde kalırken, şirket bazındaki sapmalar görece sınırlı kaldı.

Ulaştırma ve havacılıkta sonuçlar beklentilerin altında

İkinci çeyrekte negatif sapmanın en belirgin olduğu sektör ulaştırma oldu. Sektörde açıklanan sonuçlar medyan beklentilerin yüzde 35,7 altında gerçekleşti.

Havacılık sektöründe ise sonuçlar tahminlerin yüzde 8,8 altında kaldı.

Şirket bazında Türk Hava Yolları (THYAO) medyan net kâr beklentisinin yüzde 23,0 altında sonuç açıkladı.

Pegasus (PGSUS) tarafında açıklanan zarar, medyan zarar beklentisine oldukça yakın gerçekleşirken, TAV Havalimanları (TAVHL) ilk çeyrekteki zararın ardından ikinci çeyrekte yeniden net kâra geçti.

Böylece havacılıkta çeyreklik bazda bazı şirketlerde toparlanma görülmesine rağmen sektör genelinde beklentiler karşılanamadı.

GYO'da çeyreklik toparlanma tahminleri yakalamaya yetmedi

GYO sektöründe ikinci çeyrek sonuçları medyan beklentilerin yüzde 17,8 altında gerçekleşti.

Buna karşın sektörün net kârı ilk çeyreğe göre yüzde 115,5 artış gösterdi. Böylece GYO tarafında çeyreklik bazda güçlü toparlanmaya rağmen sonuçlar piyasa tahminlerini karşılayamadı.

Bilanço sürprizlerinde şirket bazlı ayrışma yüksek kaldı

İkinci çeyrek bilanço döneminde sektör sonuçlarının yanı sıra şirket bazındaki beklenti sapmalarının da geniş bir aralıkta gerçekleştiği görüldü.

Pozitif tarafta SAHOL, CIMSA, EREGL, LKMNH, KCHOL, AVPGY, TUPRS ve ENKAI yüksek sapmalarla dikkat çekerken; OTKAR, EUPWR, SELEC, KLKIM, TRMET, TRALT ve ISCTR medyan tahminlerin belirgin altında kalan şirketler arasında yer aldı.

Bazı şirketlerde zarar beklentisi, zarar gerçekleşmesi veya zarar-kâr geçişleri nedeniyle yüzdesel sapmaların ekonomik anlamı sınırlı kaldı. Bu şirketlerde bilanço performansının beklenti ve gerçekleşen kâr/zarar tutarları birlikte dikkate alınarak değerlendirilmesi daha sağlıklı bir görünüm ortaya koydu.

Yıllık beklentilerde sektörler arasında belirgin ayrışma

Anket verileri, ikinci çeyrek öncesindeki yıllık kâr beklentilerinin de sektörler arasında önemli ölçüde farklılaştığını gösterdi.

Finans dışı şirketlerde 2Ç26 medyan net kâr tahmini, 2Ç25 gerçekleşmesinin yüzde 88,2 üzerinde oluşurken, sınai şirketlerde tahmin edilen yıllık artış yüzde 151,5 seviyesine ulaştı. Sigortada medyan beklenti geçen yılın aynı döneminin yüzde 27,3, gıdada ise yüzde 10,8 üzerinde şekillendi.

Bankacılık sektöründe 2Ç26 medyan tahmini, geçen yılın aynı dönemindeki gerçekleşmenin yüzde 5,1 üzerinde kaldı.

Buna karşılık ulaştırmada ikinci çeyrek medyan net kâr beklentisi 2Ç25 gerçekleşmesinin yüzde 76,4, havacılıkta yüzde 73,2, GYO’da yüzde 50,8 ve iletişimde yüzde 28,0 altında oluştu.

Bu oranlar gerçekleşen yıllık kâr değişimini değil, bilanço açıklamaları öncesinde oluşan 2Ç26 medyan tahminlerinin 2Ç25 gerçekleşmelerine göre değişimini gösteriyor. Bu nedenle yıllık performans değerlendirmesinde beklenti ve gerçekleşme verilerinin ayrı ele alınması gerekiyor.