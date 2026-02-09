Bilanço sonrası dev bankada hedefler güncellendi: 11 kurumun 10’undan “al” tavsiyesi
Aracı kurumlar, finansal sonuçların ardından Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatlarını güncelledi.
Yapı Kredi Bankası'nın (YKBNK) perşembe günü seans kapanışının ardından açıkladığı 2025 yılı 12 aylık finansal sonuçları sonrası, aracı kurum ve bankalar tavsiye ve hedef fiyatlarını güncellediler.
YKB'nin finansal sonuçlarının ardından tavsiye ve hedef fiyat içeren raporlar hazırlayan 11 aracı kurum ve bankadan 4'ü hedef fiyatlarını yükseltti.
YKB için Oyak Yatırım hedef fiyatını 39,1 TL'den 48,1 TL'ye, Vakıf Yatırım 46 TL'den 54,5 TL'ye, İş Yatırım 45 TL'den 52 TL'ye ve Ziraat Yatırım 42,5 TL'den 51,4 TL'ye yükseltti.
Alnus Yatırım ve Şeker Yatırım ise tavsiyelerini "al" olarak korumakla birlikte fiyat hedeflerini aşağı yönlü revize ettiler. Şeker Yatırım 62,17 TL'den 58,3 TL'ye ve Alnus Yatırım 53 TL'den 49,43 TL'ye indirdi.
Rapor yayınlayan 11 kurumdan 10'unun YKB için tavsiyesi "al" olurken, sadece Oyak Yatırım "tut" tavsiyesi verdi.