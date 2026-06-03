Bilici Yatırım'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Bilici Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin, yüzde 900 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

Sermaye artırımında ihraç edilecek 900 milyon TL nominal değerli payların tamamı, iç kaynaklarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanacak.

Yönetim Kurulu ayrıca, sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin yeni sermaye tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesine karar verdi.

Bedelsiz sermaye artırımı sürecinin tamamlanabilmesi için SPK'nın uygun görüşünün alınması gerekiyor.