BİM'den sermaye artırımı kararı

BİM, bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, Yönetim Kurulu 19 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararla, 600 milyon TL olan ödenmiş sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 600 milyon TL artırılarak 1,2 milyar TL’ye çıkarılmasına karar verdi.

Açıklamada, bedelsiz pay dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından, şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Devri” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için başvuru yapılacağı ve sürecin tescil ile ilan aşamalarının tamamlanacağı belirtildi.