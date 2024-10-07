BinBin'in halka arz büyüklüğü belli oldu

Bulls Yatırım tarafından yapılan duyuruda, BinBin'in halka arz işlemlerinde tanesi 91,85 liradan toplamda 17 milyon TL değerinde hisse satışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin paylarının halka arzı için 3-4 Ekim 2024 tarihleri arasında talep toplandığı ifade edildi. Sonuçlar itibarıyla 278 bin 910 yatırımcıya 17 milyon TL nominal değerinde pay satışı yapıldı.

Halka arz sürecinde sermaye artışı yoluyla 12 milyon TL ve ortak satışı ile 5 milyon TL nominal değerinde payların tamamı satılarak toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olarak gerçekleşti.

Ne kadar talep geldi?

Verilere göre, toplamda 281 bin 468 emirle satışa sunulan hisse adedinin 1,40 katı olan 23 milyon 873 bin 972 nominal değerli pay için 2 milyar 192 milyon 824 bin 328,20 TL tutarında talep geldi.

Dağıtılan nominal tutara göre yatırımcıların yüzde 97,25’inin yurt dışı yatırımcı olduğu, bunların yüzde 90,93’ünün bireysel, yüzde 6,61’inin ise kurumsal yatırımcı olduğu belirtildi. Yurt içi yatırımcıların toplam 16 milyon 532 bin 232 TL'lik yatırımının 15 milyon 407 bin 868 TL'sinin bireysel yatırımcılardan geldiği kaydedildi.