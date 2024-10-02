BinBin'in halka arzında talep toplama süreci başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Borsada Satış" yöntemiyle pay başına 91,85 lira sabit fiyatla gerçekleşecek arza, BINBN.HE koduyla katılım sağlanabilecek.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100 milyon liradan 112 milyon liraya yükseltilmesi nedeniyle 12 milyon lira nominal değerli paylar sermaye artırımı şeklinde ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin sahip olduğu 4 milyon 750 bin lira nominal değerli paylar, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25 bin lira nominal değerli paylar ve Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225 bin lira nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.

Halka arz büyüklüğü ne kadar olacak?

Toplamda 17 milyon lira nominal değerli payın halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin lira olması hedefleniyor.

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 15,18 gerçekleşmesi planlanıyor.

BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, 2019'da üniversite kampüslerinde başladıkları operasyonlarını 2020 itibarıyla şehirlere taşımaya başladıklarını aktardı.

Çevreye duyarlı teknolojiler geliştirerek karbon salımını azaltmayı ve sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçladıklarına işaret eden Abdik, "Bugün yurt içinde İstanbul, Konya, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Uşak ve Sakarya'da hizmet veriyoruz. Mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olarak Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Filomuzun yüzde 87,20'si yurt içi, yüzde 12,80'i yurt dışında konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

Abdik, filolarındaki skuterlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, gelecek yılın sonuna kadar yurt içi filolarının yüzde 30'unu yerli skuter ile değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

2030'a kadar hedef 8,08 milyar dolar

2022'de küresel bisiklet ve skuter kiralama pazarının 2,44 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Abdik, "2023-2030 tahmin döneminde yüzde 16,15'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı ile büyüyerek 2030'a kadar 8,08 milyar dolara ulaşması bekleniyor. P&S Intelligence'ın araştırmasına göre ülkemizde ise elektrikli skuter kategorisi son birkaç yılda Türkiye mikromobilite pazarında en büyük paya sahip oldu. Önümüzdeki yıllarda elektrikli skuter ve bisiklet gibi mikromobilite çözümlerinin Türkiye pazarında daha yüksek büyüme oranı göstereceği tahmin ediliyor." açıklamasını yaptı.

Kadir Abdik, çevreci ulaşım anlayışını Türkiye'de ve Avrupa'da uygulama konusunda öncü olmayı ve büyüyen bu sektörden daha fazla pay almayı istediklerini vurgulayarak, mobil uygulamalarını geliştirip ulaşımın Super App'i olmayı hedeflediklerini aktardı.

Halka arzın yeni yatırım fırsatları için önemli bir adım olduğuna işaret eden Abdik, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve yurt dışında, uluslararası standartlarda çözümler üreten, müşteri ve çalışan memnuniyetine önem veren, çalışanlarımızın ve süreçlerimizin sürekli gelişimini odağında tutan, güvenilir ve alanında lider bir yüksek teknoloji şirketi olmak istiyoruz. Halka arz, BinBin'in teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve uluslararası pazarlardaki varlığını pekiştirmesi için önemli bir fırsat. Halka arzla birlikte artacak öz kaynaklarımız sayesinde başta şirket alımı olmak üzere yeni yatırımları finanse etmeyi, sektörde yer alan ve oluşacak fırsatları değerlendirmeyi hedefliyoruz."

BinBin'in yılın ilk yarısında diğer yurt dışı bağlı ortaklıklarıyla birlikte 363 milyon lira hasılat elde ettiği bilgisini paylaşan Abdik, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artış göstermesi anlamına geldiğini kaydetti.

Yurt dışı bağlı ortaklıklarıyla birlikte geçen yıl 674 milyon lira, 2022'de 662 milyon lira, 2021'de ise 242 milyon lira hasılat elde ettiklerin bildiren Abdik, "2022'de yüzde 173 oran ile bir önceki yıla göre oldukça yüksek bir hasılat büyümesi gerçekleştiren BinBin, 2023'de bu hasılatı koruyarak yılsonunda bunun üzerine yüzde 2 daha ekledi. Hem yurt içinde hem de farklı ülkelerde büyümesini sürdüren BinBin, güçlü maliyet politikası sayesinde brüt kar marjını yüzde 45 seviyesinde tutmayı başardı." değerlendirmesini yaptı.