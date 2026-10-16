BIST 100 dolar bazında 16 ayın dibini gördü
MSCI'ın Türkiye piyasasına yönelik uyarısının ardından Borsa İstanbul'da satış baskısı derinleşti. BIST 100 endeksi dolar bazında 235 seviyesine gerileyerek Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Endeks, Mayıs 2026'da 333 seviyesine kadar yükselmişti.
Borsa İstanbul'da satış baskısı, küresel endeks sağlayıcısı MSCI'ın Türkiye piyasasına yönelik açıklamalarının ardından derinleşti.
BIST 100 endeksinde gün içindeki düşüş yüzde 3'e ulaşırken endeksin dolar bazındaki değeri 235 seviyesine kadar geriledi.
Böylece BIST 100, dolar bazında Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
Endeks, Mayıs 2026'da dolar bazında 333 seviyesine kadar yükselmişti.
MSCI'dan Türkiye piyasasına yönelik yeni karar
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'deki fon sektöründe yaşanan gelişmelerin ardından ülkenin hisse senedi piyasasına yönelik incelemelerini artırdı.
Kurum, Türkiye hisselerine ilişkin belirli endeks değişikliklerini derhal geçerli olmak üzere ve yeni bir duyuru yapılana kadar dondurduğunu açıkladı.
Kararın gerekçesi olarak, bazı küçük halka açık şirketlerle bağlantılı fon varlıklarını kapsayan olası koordineli işlemlere ilişkin endişeler gösterildi.
Kurum, Haziran 2027'ye kadar söz konusu endişeleri giderecek yeterli ilerleme sağlanmaması halinde ek önlemleri değerlendirebileceğini bildirdi.
Bu önlemler arasında MSCI Türkiye Endekslerinin gelişmekte olan piyasa kategorisinden sınır piyasa veya bağımsız piyasa kategorisine olası geçişine yönelik bir istişare sürecinin başlatılması da bulunuyor.