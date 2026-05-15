BIST 100 endeksinde makro-teknik rotasyon: Haftalık logaritmik grafiklerdeki TOBO ne anlatıyor?

Likidite daralmasının piyasa yapıcılar üzerindeki baskısı ağırlaşırken, sermayenin yön değiştiren akış hızı yapısal trend kırılımlarını kaçınılmaz bir eşiğe sürüklüyor. Finansal varlıkların reel getiri arayışında tıkandığı bu sıkışma döngüsünde, kurumsal fonların tahta bazlı stratejik pozisyonlanmaları endeksin zeminini milimetrik olarak yeniden dizayn ediyor. Teknik formasyonların onay mekanizması ise tamamen para politikasındaki keskin virajlar ile hacim barındaki agresif sıçramaların eş zamanlı çarpışmasına kilitlenmiş durumda.

Makroekonomik dinamikler ve dip arayışı

Borsa İstanbul, makroekonomik dinamiklerin ve sıkı para politikasının etkisiyle belirli bir bant aralığında konsolide olurken, haftalık periyottaki grafiklerde netleşen Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) yapısı piyasa profesyonellerinin takibinde yer alıyor. Teknik analiz literatüründe ana trend dönüş formasyonlarından biri olarak kabul edilen bu yapı, satış baskısının rasyonel sınırlarına ulaştığını ve kurumsal yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlanma arayışında olduğunu gösteriyor. Endeksin yön arayışı, teknik oluşumlar ile piyasanın temel gerçeklerinin birbirini ne ölçüde destekleyeceği sorusunu ön plana çıkarıyor.

Formasyon geometrisi ve piyasa dinamiklerinin analizi

Endeksin uzun vadeli fiyat hareketleri incelendiğinde, sol omuz ve baş aşamalarının ardından şu sıralar sağ omuzun olgunlaşma evresinde olunduğu gözleniyor. Makro perspektiften bakıldığında, sağ omuzun oluşum süreci makro ihtiyati tedbirlerin, yüksek mevduat faizlerinin ve alternatif getiri arayışlarının piyasa üzerindeki denge çabasıyla doğrudan bir korelasyon içeriyor. TOBO yapısının teknik olarak tamamlanması, sadece bir grafik çizimi değil; aynı zamanda hisse senedi piyasasına yönelik risk iştahının kurumsal boyutta geri dönüp dönmediğinin belirlenmesi açısından kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

Boyun çizgisi kırılımında işlem hacmi ve likidite testi

Formasyonun çalışması ve yukarı yönlü ivme kazanılması için en önemli makro-teknik şart, boyun çizgisinin kırılma anında yaşanacak hacim artışıdır. Finansal piyasalarda hacim ile desteklenmeyen kırılımlar, kalıcı bir trend başlatmakta yetersiz kalır ve genellikle sahte kırılım riski barındırır. Endeksin direnç bölgesini test ettiği günlerde günlük işlem hacminin, mevcut ortalamaların belirgin şekilde üzerine çıkması, formasyonun onay mekanizmasını çalıştıracak ve kırılımın kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmesini sağlayacaktır.

Formasyon hedefi ve makroekonomik gerçekler

Eğer sağ omuz süreci başarıyla tamamlanır ve direnç hattı yüksek bir piyasa derinliğiyle aşılırsa, formasyonun teorik yükseliş hedefi baş seviyesinden boyun çizgisine çekilen dik mesafe kadar olacaktır. Bu matematiksel projeksiyon, endekste kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde orta ve uzun vadede yeni bir yükseliş döngünün kapısını aralama potansiyeli taşır. Ancak bu süreçte küresel merkez bankalarının faiz kararları, ülkenin risk primi (CDS) eğilimi ve şirketlerin finansal kâr marjlarındaki gelişim, teknik formasyonun temel analize ne ölçüde yaslanacağını belirleyen ana unsurlar olmaya devam edecektir.