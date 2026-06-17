BIST 100 endeksinde zirve arayışı: Borsa İstanbul küresel veri trafiği öncesi dengeleniyor

Uluslararası emtia piyasasındaki geri çekilmeler ve jeopolitik risklerin zayıflamasıyla küresel risk iştahı toparlanırken, yurt içi piyasalar hisse bazlı dinamiklerle yön buluyor. Yatırımcıların direnç kademelerine yönelik testlerini sürdürdüğü bu süreçte, işlem hacmi istikrarlı seyrini koruyor.

Sektörel dağılım ve açılış performansı

Haftanın üçüncü işlem gününde borsa, önceki kapanış seviyesinin 90,09 puan üzerine çıkarak alıcıların kontrolünde bir açılış gerçekleştirdi. İlk fiyatlamalarda lokomotif sektörlerin başı çektiği görülürken, bankacılık endeksi %0,43, holding endeksi ise %0,31 oranında prim yaparak endeksi yukarı taşıyan temel dinamikler oldu. Benzer şekilde, geniş tabanlı yatırımcı ilgisini yansıtan BIST 50 endeksinin de 13.077 puan sınırında tutunması, sanayi ve enerji şirketlerindeki kurumsal duruşun sürdüğünü gösteriyor.

Küresel gelişmeler ve yoğun veri gündemi

Piyasalardaki genel fiyatlama mekanizması üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanı yönetiminde gerçekleştirilecek ilk kritik toplantıdan çıkacak faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar ana belirleyici konumunda bulunuyor. Bununla birlikte, Avro Bölgesi'nden gelecek güncel enflasyon serisi ile ABD perakende satış verileri, küresel likidite akışını şekillendirecek diğer önemli parametreler olarak takip ediliyor. Yurt içinde ise veri takviminin görece sakin olması, endeksin dışsal rüzgarlara ve teknik düzeltmelere daha duyarlı bir grafik çizmesine yol açıyor.

Teknik kademeler ve seans ortası görünümü

Gün içi işlemlerde yukarı yönlü ataklarla 14.604,61 puan seviyesini test eden endeks, bu bölgedeki direnç hattını aşmakta zorlanınca hafif bir kâr realizasyonuyla karşılaştı. Teknik analiz departmanları, yükseliş trendinin kararlılık kazanabilmesi adına 14.600 ve 14.700 puan seviyelerinin aşılması gereken öncelikli direnç alanları olduğunu belirtiyor. Gelen satış baskısının derinleşmesi senaryosunda ise endeksin tutunabileceği ana destek noktaları olarak 14.400 ve 14.300 puan kademeleri yakından izleniyor.