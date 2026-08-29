BIST 100'de en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 14.341,93 puanı ve en yüksek 14.730,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,87 üzerinde 14.641,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin hisse performanslarında dikkat çekici farklılıklar görüldü. Haftanın en fazla kazandıran ilk iki hissesinde yükseliş yüzde 30'u aşarken, en çok kaybettiren iki hissedeki düşüş yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

BIST 100'de geçen haftanın en çok kazandıran hissesi Halkbank (HALKB) oldu. HALKB hisseleri haftalık bazda yüzde 34,80 değer kazanarak listenin ilk sırasında yer aldı.

PASEU'da haftalık yükseliş yüzde 32'yi aştı

Haftanın en çok kazandıran ikinci BIST 100 hissesi Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) oldu. Şirketin hisseleri geçen hafta yüzde 32,48 değer kazandı.

Kazandıranlar sıralamasında üçüncü sırada Europower Enerji (EUPWR) yer aldı. EUPWR hisseleri haftalık bazda yüzde 13,44 yükseldi.

Enerya Enerji (ENERY) hisseleri ise geçen haftayı yüzde 11,53'lük değer kazancıyla tamamlayarak en fazla yükselen hisseler arasında dördüncü sıraya yerleşti.

BIST 100'de haftanın en çok kazandıran ilk beşini Grainturk Holding (GRTHO) tamamladı. Şirketin hisseleri geçen hafta yüzde 11,14 değer kazandı.

En sert kayıp BSOKE'de

BIST 100'de haftanın kaybettirenler tarafında ilk sırada Batısöke Söke Çimento (BSOKE) yer aldı. BSOKE hisseleri geçen hafta yüzde 12,78 değer kaybederek endeksin haftalık bazda en fazla düşen hissesi oldu.

Odine Solutions Teknoloji (ODINE) ise yüzde 11,25'lik düşüşle haftanın en çok kaybettiren ikinci BIST 100 hissesi olarak kayıtlara geçti.

Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisseleri geçen hafta yüzde 8,60 değer kaybetti ve kaybettirenler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

BALSU ve CCOLA da kaybettirenler arasında

Balsu Gıda (BALSU) hisseleri haftalık bazda yüzde 7,89 gerileyerek BIST 100'ün en çok değer kaybeden dördüncü hissesi oldu.

Coca-Cola İçecek (CCOLA) ise yüzde 6,67'lik haftalık düşüşle kaybettirenler listesinin beşinci sırasında yer aldı.