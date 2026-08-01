BIST 100'de geçen haftanın yıldızları ve en sert düşen hisseleri

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 13.216,16 puanı ve en yüksek 14.085,39 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,48 altında 13.458,10 puandan tamamladı.

Borsanın kayıpla kapattığı haftada yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.

Pasifik Lojistik haftanın en çok kazandıran hissesi oldu

BIST 100 endeksinde son bir haftada yatırımcısına en yüksek getiriyi Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) sağladı. Hisse, haftalık bazda yüzde 35,14 değer kazandı.

Haftanın en çok yükselen ikinci hissesi Efor Çay Sanayi (EFOR) oldu. EFOR hisseleri haftayı yüzde 13,96 primle tamamladı.

Üçüncü sırada Aksa Akrilik (AKSA) yer aldı. Şirket hisseleri son bir haftada yüzde 7,88 yükseldi.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) en çok kazandıran dördüncü şirket olurken, hisse haftalık bazda yüzde 4,72 değer kazandı.

Listenin beşinci sırasında ise Anadolu Efes (AEFES) yer aldı. Şirket hisseleri yatırımcısına yüzde 4,39 getiri sağladı.

En sert düşüş Şekerbank hisselerinde yaşandı

Geçen haftanın en fazla değer kaybeden hissesi Şekerbank (SKBNK) oldu. Hisse, haftalık bazda yüzde 40,73 geriledi.

İkinci sırada Destek Finans Faktoring (DSTKF) yer aldı. Şirket hisseleri haftayı yüzde 16,85 kayıpla tamamladı.

Üçüncü en büyük düşüş Europower Enerji (EUPWR) hisselerinde görüldü. EUPWR, haftalık bazda yüzde 15,24 değer kaybetti.

Dördüncü sırada İzdemir Enerji (IZENR) bulunurken, şirket hisseleri yüzde 14,00 geriledi.

Petkim Petrokimya Holding (PETKM) ise haftayı yüzde 13,17 kayıpla kapattı.