BIST 100’de haftanın en çok kazanan ve kaybeden hisseleri

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı.

Haftalık verilere göre, BIST 100’de en fazla kazandıran hisseler Bera Holding, Otokar, Borusan Boru, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Global Yatırım Holding oldu.

En fazla değer kaybeden hisseler ise CW Enerji, Astor Enerji, Tukaş, Vestel ve Odaş Elektrik olarak sıralandı.

Bera Holding haftanın zirvesinde

BIST 100’de haftanın en fazla kazandıran hissesi Bera Holding (BERA) oldu. Şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 13,81 değer kazandı.

Bera Holding’i Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (OTKAR) takip etti. Otokar hisselerinde haftalık yükseliş yüzde 12,20 olarak gerçekleşti.

Böylece BIST 100’de haftalık getirisi çift haneye ulaşan iki hisse BERA ve OTKAR oldu.

Haftanın en çok kazandıran üçüncü BIST 100 hissesi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret (BRSAN) oldu. BRSAN hisseleri haftayı yüzde 4,69 yükselişle tamamladı.

Onu Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) izledi. Şirketin hisselerinde haftalık değer kazancı yüzde 4,49 olarak kaydedildi.

BIST 100’ün en çok kazandıran ilk beş hissesi arasına giren Global Yatırım Holding (GLYHO) ise geçen hafta yatırımcısına yüzde 3,97 getiri sağladı.

CW Enerji haftanın en çok kaybettiren hissesi

BIST 100’ün kayıp tarafında ise CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi (CWENE) ilk sırada yer aldı. CWENE hisseleri geçen hafta yüzde 18,84 değer kaybetti.

CW Enerji’yi Astor Enerji (ASTOR) takip etti. ASTOR hisselerindeki haftalık kayıp yüzde 15,79 olarak gerçekleşti.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret (TUKAS) da haftanın en sert gerileyen hisseleri arasında yer aldı. TUKAS hisseleri bir haftada yüzde 15,28 değer kaybetti.

Haftanın en fazla değer kaybeden dördüncü BIST 100 hissesi Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret (VESTL) oldu. Vestel hisselerinde haftalık kayıp yüzde 14,92 olarak kaydedildi.

Listenin beşinci sırasında ise Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret (ODAS) yer aldı. ODAS hisseleri geçen hafta yüzde 13,76 geriledi.