BIST 100'de kayıplar arttı, "yukarı adım kuralı" devreye girdi
Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların kritik eşiği aşması üzerine açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını devreye soktu. Karar, piyasa istikrarını desteklemek amacıyla seans sonuna kadar uygulanacak.
Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada, saat 13:43 itibarıyla BIST 100 endeksindeki değişimin yüzde eksi 2 eşik değerini aşması nedeniyle sistemin otomatik olarak devreye girdiğini duyurdu.
Bu kapsamda, Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar uygulanacak.
Yukarı adım kuralı nedir?
Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin ilgili payın gerçekleşen son işlem fiyatının üzerinde bir fiyattan yapılmasını zorunlu kılıyor.
Son gerçekleşen fiyatın bir önceki işlem fiyatından yüksek olması halinde ise açığa satış işlemi son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabiliyor.
Bu uygulamayla, açığa satış işlemlerinin hisse fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskısının azaltılması ve sert satışların derinleşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.