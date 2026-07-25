BIST 100'de yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belli oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 13.875,58 puanı ve en yüksek 14.228,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 altında 13.943,87 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da geride kalan haftada yatırımcılar şirket bazlı sert fiyat hareketleriyle karşılaştı. BIST 100 endeksinde bazı hisseler çift haneli yükselişler kaydederken, bazı hisselerde ise satış baskısı dikkat çekti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

Geride kalan haftada yatırımcısına en yüksek getiriyi Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) sağladı. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 22,28 değer kazandı.

PASEU'yu Odine Solutions Teknoloji (ODINE) izledi. Şirket hisseleri haftayı yüzde 17,62 yükselişle tamamladı.

Haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi Europower Enerji (EUPWR) olurken, hisse yatırımcısına yüzde 15,01 getiri sağladı.

Listede dördüncü sırada yer alan Qua Granite (QUAGR) hisseleri haftalık bazda yüzde 14,96 yükseldi.

Haftanın en çok kazandıran ilk beş hissesi arasına giren Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TRMET) ise yatırımcısına yüzde 13,70 kazandırdı.

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri

Haftanın en sert değer kaybını Şekerbank (SKBNK) yaşadı. Banka hisseleri haftalık bazda yüzde 40,09 geriledi.

İkinci sırada yer alan Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisseleri haftayı yüzde 18,81 kayıpla tamamladı.

Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisseleri ise haftalık bazda yüzde 18,03 değer kaybederek en fazla düşen hisseler arasında yer aldı.

Haftanın en çok gerileyen hisseleri arasında bulunan Bereket Varlık Yönetim (BERA) yatırımcısına yüzde 8,74 kaybettirdi.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) hisseleri ise haftalık bazda yüzde 8,69 düşüş kaydetti.