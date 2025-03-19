BIST beklerken gözler VİOP'ta: Endeks kontratı güne düşüşle başladı!

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 3,9 azalışla 11.930,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,8 düşüşle 12.415,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemesini sürdürerek yüzde 1,2 azalışla 12.264,00 puana indi.

Yurt içinde güne yoğun bir siyasi gündemle başlarken, yatırımcılar Borsa İstanbul'da açılış sinyalleri için VİOP'a odaklanmıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Euro Bölgesinde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.