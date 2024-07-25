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BİST’te banka sanayi rasyosu geriledi

Borsa İstanbul’da görülen sert satışlar bankalarda yoğunlaşırken, sanayi tarafında da verilere karşın direnç korunuyor. Bankacılık endeksi ile sanayi endeksi arasında mayıs ayında terse dönen oran da geriledi.

Haber Merkezi
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BİST’te banka sanayi rasyosu geriledi
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BİST 100 endeksinde kayıp yüzde 1 seviyelerine yaklaşırken, bankacılık endeksinde yüzde 2’yi buldu.

TCMB tarafından yayımlanan kapasite kullanım ve reel kesim güven endekslerinde görülen tabloya karşın sanayi endeksinde kayıp oranı BİST 100’e paralel ve sınırlı kalıyor.

Mayıs ayı sonlarında değişen banka/sanayi rasyosu geçen haftalarda açılırken, bugün yeniden yoğun satış gelen bankacılık hisseleriyle geriledi.

Geçen hafta 1,09 seviyelerinde olan bankacılık ve sanayi endeksleri oranı 1,01 seviyesine geriledi.

Son 1 haftada bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 6,60 seviyesinde olurken, sanayi endeksindeki kayıp ise bugünkü yüzde 1’lik eksiye rağmen yaklaşık yüzde 0,60 seviyesinde oldu.

 

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