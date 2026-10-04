BofA 28 Eylül-2 Ekim arasında bu 10 hisseden yüklü satış yaptı: Dev hisseler listede
Borsa İstanbul’un önemli yatırımcılarından BofA, son haftada büyük hisselerden yüklü çıkışlar gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul’da 28 Eylül – 2 Ekim işlem haftası, küresel ve yerel piyasalardaki temkinli seyrin etkisiyle satış baskısı altında geçti. Haftalık genel tabloya bakıldığında, BİST 100 endeksi yüzde 4,88 oranında gerileyerek seansı 12.270,18 puandan tamamladı.
Yatırımcıların yakından izlediği bu hareketli süreçte, aracı kurum işlemlerindeki yoğunluklar da dikkat çekti. Özellikle yabancı kurumlar arasında önemli bir ağırlığa sahip olan Bank of America üzerinden satış ağırlıklı işlemlerin gerçekleştirildiği gözlendi. Endeksteki değer kaybının derinleştiği haftada piyasa oyuncuları risk iştahını azaltırken, aracı kurumların gerçekleştirdiği portföy dağılımları ve net hacim değişimleri analistler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
Uzmanlar, borsadaki bu dalgalı seyrin ardından önümüzdeki günlerde hacim ve destek seviyelerinin belirleyici olacağını vurguluyor.
BofA BORSANIN DEVLERİNDEN SATIŞ YAPTI
Borsa İstanbul’daki haftalık performans bu şekilde gerçekleşirken BofA’nın çıkış yaptığı 10 hisse ise şöyle oldu:
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Net Satış (TL)
-2.283.770.783
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Net Satış (TL)
-1.035.528.884
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Net Satış (TL)
-728.047.565
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Net Satış (TL)
-477.733.597
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Net Satış (TL)
-366.679.670
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Net Satış (TL)
-288.458.588
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)
Net Satış (TL)
-283.145.051
TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET)
Net Satış (TL)
-264.049.057
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Net Satış (TL)
-248.312.310
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)
Net Satış (TL)
-234.536.235
Derleme: ekonomim.com