BofA 28 Eylül-2 Ekim arasında bu 10 hisseden yüklü satış yaptı: Dev hisseler listede

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Borsa İstanbul’da 28 Eylül – 2 Ekim işlem haftası, küresel ve yerel piyasalardaki temkinli seyrin etkisiyle satış baskısı altında geçti. Haftalık genel tabloya bakıldığında, BİST 100 endeksi yüzde 4,88 oranında gerileyerek seansı 12.270,18 puandan tamamladı.

Yatırımcıların yakından izlediği bu hareketli süreçte, aracı kurum işlemlerindeki yoğunluklar da dikkat çekti. Özellikle yabancı kurumlar arasında önemli bir ağırlığa sahip olan Bank of America üzerinden satış ağırlıklı işlemlerin gerçekleştirildiği gözlendi. Endeksteki değer kaybının derinleştiği haftada piyasa oyuncuları risk iştahını azaltırken, aracı kurumların gerçekleştirdiği portföy dağılımları ve net hacim değişimleri analistler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Uzmanlar, borsadaki bu dalgalı seyrin ardından önümüzdeki günlerde hacim ve destek seviyelerinin belirleyici olacağını vurguluyor.

BofA BORSANIN DEVLERİNDEN SATIŞ YAPTI

Borsa İstanbul’daki haftalık performans bu şekilde gerçekleşirken BofA’nın çıkış yaptığı 10 hisse ise şöyle oldu:

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)



Net Satış (TL)

-2.283.770.783

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)



Net Satış (TL)

-1.035.528.884

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)



Net Satış (TL)

-728.047.565

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)



Net Satış (TL)

-477.733.597

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)



Net Satış (TL)

-366.679.670

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)



Net Satış (TL)

-288.458.588

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)



Net Satış (TL)

-283.145.051

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET)



Net Satış (TL)

-264.049.057

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)



Net Satış (TL)

-248.312.310

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)



Net Satış (TL)

-234.536.235

Derleme: ekonomim.com