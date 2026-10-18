BofA 3,58 milyar TL net satış yaptı ; Perakende, savunma sanayi ve enerjiden dev çıkış

Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim 2026 haftasında yaşanan düşüşte Bank of America (BofA) müşterilerinin satış işlemleri dikkat çekti. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,44 değer kaybıyla 11.721,72 puandan tamamlarken, BofA’nın haftalık net satışı 3,58 milyar TL olarak kaydedildi.

Satışların yoğunlaştığı hisselerin başında perakende sektöründen BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), savunma sanayisinden ASELSAN (ASELS) ve enerji sektöründen TÜPRAŞ (TUPRS) geldi.

Öte yandan BofA’nın aynı hafta Türkiye İş Bankası, Sabancı Holding ve Yapı Kredi hisselerinde net alım tarafında yer alması, kurumun hisse bazlı işlem tercihlerindeki farklılığı ortaya koydu.

BofA’NIN YÜKLÜ SATIŞ YAPTIĞI 10 HİSSE

BofA’nın 12-16 Ekim haftasında en çok satış yaptığı hisseler şu şekilde:

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)



Net Satış (TL)

-1.399.577.702

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)



Net Satış (TL)

–1.130.529.036

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)



Net Satış (TL)

-915.744.979

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)



Net Satış (TL)

-138.835.278

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)



Net Satış (TL)

-286.439.438

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)



Net Satış (TL)

-207.188.318

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)



Net Satış (TL)

-193.555.086

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)



Net Satış (TL)

-193.060.792

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)



Net Satış (TL)

-184.145.583

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)



Net Satış (TL)

-182.548.010

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