BofA 3,58 milyar TL net satış yaptı ; Perakende, savunma sanayi ve enerjiden dev çıkış
Borsa İstanbul’daki hisseler için dev yatırımcı durumunda olan BofA, 12-16 Ekim haftasında 3,58 milyar TL’lik net satış yaptı.
Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim 2026 haftasında yaşanan düşüşte Bank of America (BofA) müşterilerinin satış işlemleri dikkat çekti. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,44 değer kaybıyla 11.721,72 puandan tamamlarken, BofA’nın haftalık net satışı 3,58 milyar TL olarak kaydedildi.
Satışların yoğunlaştığı hisselerin başında perakende sektöründen BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), savunma sanayisinden ASELSAN (ASELS) ve enerji sektöründen TÜPRAŞ (TUPRS) geldi.
Öte yandan BofA’nın aynı hafta Türkiye İş Bankası, Sabancı Holding ve Yapı Kredi hisselerinde net alım tarafında yer alması, kurumun hisse bazlı işlem tercihlerindeki farklılığı ortaya koydu.
BofA’NIN YÜKLÜ SATIŞ YAPTIĞI 10 HİSSE
BofA’nın 12-16 Ekim haftasında en çok satış yaptığı hisseler şu şekilde:
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Net Satış (TL)
-1.399.577.702
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Net Satış (TL)
–1.130.529.036
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Net Satış (TL)
-915.744.979
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
Net Satış (TL)
-138.835.278
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
Net Satış (TL)
-286.439.438
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)
Net Satış (TL)
-207.188.318
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
Net Satış (TL)
-193.555.086
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)
Net Satış (TL)
-193.060.792
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Net Satış (TL)
-184.145.583
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Net Satış (TL)
-182.548.010
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