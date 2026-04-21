BofA, Alves Kablo’daki payını yüzde 5’in üzerine taşıdı

Bank of America (BofA), 17 Nisan 2026 tarihinde Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde dikkat çeken bir alım gerçekleştirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, BofA’nın %100 kontrolüne sahip iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde, 3,76 – 3,78 TL fiyat aralığından toplam 29.123.115 nominal adet hisse alımı ve 20.342.765 nominal adet hisse satımı yapıldı.

Bu işlemler sonucunda net 8.780.350 adet pay alış yönünde pozisyon oluştu.

Gerçekleşen işlemle birlikte Merrill Lynch International üzerinden Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki dolaylı pay sahipliği de artmış oldu.

Piyasa katılımcıları, söz konusu işlemi yabancı kurumların hisseye yönelik artan ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.