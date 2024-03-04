BofA, Erdemir için yayınladığı raporu düzeltti

Bank of America (BofA), Erdemir için 29 Şubat'ta yayınladığı ve Erdemir yönetiminin tepkisini çeken raporunu düzeltti. Kurum, 29 Şubat'ta yayınlanan raporda hedef fiyatı 19 TL'den 17 TL'ye indirirken; bugün yayınladığı rapor ile hedef fiyatı 19 TL'den 47 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "nötr" olarak belirledi.

BofA analistleri, bugün yayımladıkları raporda, "Bu rapor 29 Şubat’ta yayımlanan ve şirketin beklenen FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık) ve hedef fiyatının doğru hesaplanmamasına yol açan gerçekleşen çelik fiyatları varsayımındaki hatayı düzeltiyor” denildi.