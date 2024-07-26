BofA: Son ayların en yüksek hisse fonu girişi oldu

Bank of America'nın (BofA) EPFR verilerinden derlediği rapora göre, 24 Temmuz'da sona eren haftada global hisse senedi fonlarına 22,2 milyar dolar sermaye girişi oldu.

24 Temmuz haftasında gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarına sermaye girişi ise 11,1 milyar dolar ile şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Gelişmekte olan piyasa tahvil fonlarına üst üste üçüncü haftada da sermaye girişi olurken, global tahvil fonlarına 24 Temmuz haftasında toplam sermaye girişi 16,1 milyar dolar oldu.

Altın fonlarına 1,3 milyar dolar ve kripto varlıklara 1,2 milyar dolar sermaye girişi olduğu haftada, nakit fonlardan 42,3 milyar dolar çıktı. Bu, son 3 ayda görülen en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti.

Barclays'in EPFR verilerinden derlediği rapora göre de İngiltere hisse senedi fonlarına da Kasım 2023'ten bu yana ilk kez sermaye girişi gerçekleşti.