BofA: Trump koltuğa oturmadan hissede ABD dışına çıkın!

Bank of America stratejistlerine göre, Trump'ın gümrük vergisi planlarına karşı para ve maliye politikası daha destekleyici hale geleceğinden, yatırımcılar gelecek yıla girerken ABD dışındaki hisse senetlerine daha fazla para yatırmaya başlamalı.

Bloomberg News'un haberine göre, Michael Hartnett liderliğindeki bir ekip, fon akışlarıyla ilgili haftalık notunda "Açılış Günü'nden önce uluslararası hisse senetleri- Çin, Avrupa- alın" diye yazdı.

Çin'in maliye politikasını gevşeteceğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın Trump'ın 20 Ocak'ta başkan olmasının ardından ihracat üzerindeki gümrük vergilerini artırması beklentisiyle faiz oranlarını "agresif bir şekilde" düşüreceğini söylediler

Trump'ın geçen haftaki kapsamlı seçim zaferinden bu yana yatırımcıların ABD varlıklarına para akıtmak için acele etmesinin ardından bu aykırı bir çağrı. Stratejistler, Avrupa ve Çin'e yönelik düşüş eğiliminin artık "aşağılanma satın al" seviyelerine yaklaştığını söylüyor.

Avrupa ve Çin hisse senetleri oylamadan bu yana düşerken, ABD hisse senetleri Trump'ın Amerika yanlısı politikalarının yerel varlıklara fayda sağlayacağı yönündeki bahislerle yükselişini ve küresel benzerleri üzerindeki hakimiyetini sürdürdü. Seçim sonrası hareketler fon akışlarında görülebilir; BofA stratejistleri geçtiğimiz hafta Avrupa ve gelişmekte olan piyasalardan çıkan toplam 10 milyar dolara karşılık ABD hisse senetlerine 55 milyar dolardan fazla para aktığını belirtiyor.