BofA uyardı: Kredilerdeki risk hisse satışlarına yol açabilir!

Bank of America (BofA), ABD'de kredilerde risklerin devam etmesiyle zorunlu hisse satışlarının olabileceği ve bunun da piyasadaki görünümü bozabileceği uyarısında bulundu.

BofA raporunda, özel kredi piyasasında sorunların devamı halinde emeklilik fonlarının da aralarında olduğu bazı endeks takipçisi fonların hisse satmak zorunda kalabilecekleri belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, raporda, 3 yıldır devam eden boğa piyasası sonrasında S&P 500 Endeksi'nin pahalı bir seviyede bulunduğuna dikkat çekildi.