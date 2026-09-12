BofA'dan ABD hisseleri için oynaklık uyarısı

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Bank of America stratejistleri, ABD hisse senedi fonlarından hızlanan çıkışların piyasalarda daha yüksek oynaklığa zemin hazırladığı uyarısında bulundu.

Bloomberg News'un haberine göre stratejistler, piyasalar ve politika yapıcıların yükselen ABD tahvil getirileri karşısında kayıtsız kalmayı sürdürdüklerini değerlendiriyorlar.

Üç haftada 14,2 milyar dolarlık çıkış

BofA'nın EPFR Global verilerine dayandırdığı değerlendirmeye göre ABD hisse senedi fonlarından son üç haftada 14,2 milyar dolar çıktı. Bu, ocak ayından bu yana kaydedilen en büyük çıkış oldu.

Küresel hisse senedi fonlarına girişler de yavaşladı. Temmuz ayında haftalık ortalama 52 milyar dolar olan girişler, son üç haftada 7 milyar dolara geriledi. Veriler, yatırımcıların daha temkinli bir tutum benimsediğine işaret etti.

Buna karşın piyasalarda henüz paniğe yönelik bir belirti görülmüyor. Fed, petrolün varil başına 100 doların üzerinde ve dizel fiyatlarının rekor seviyelerde olmasına rağmen veriye bağlı bir faiz artırımını değerlendirmeyi sürdürüyor.

BofA'dan "kayıtsızlık" uyarısı

Jared Woodard ve Michael Hartnett'in de aralarında bulunduğu BofA stratejistleri, 30 yıllık tahvil getirisinin Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasına ve emtia fiyatlarındaki sıçramaya rağmen piyasalarda ya da politika yapıcılar arasında panik görülmediğini belirtti.

Stratejistler, "kayıtsız piyasalar" ile "iddialı politikaların" birleşiminin oynaklık için bir reçete olduğunu ifade etti.

S&P 500 dar bantta hareket ediyor

Yaklaşık bir ay önce rekor seviyeye ulaşan S&P 500, o tarihten bu yana dar bir aralıkta hareket ediyor. Piyasa oynaklığı yükselse de sınırlı kalmayı sürdürüyor.

Para politikasına ve ABD ara seçimlerine ilişkin belirsizlikler, İran'daki savaşın çözüme kavuşmaması ve yapay zekâ harcamalarına yönelik endişeler bazı yatırımcıların kenarda beklemesine neden oluyor.

BofA ekibi, son üç yılda yapay zekaya 1,5 trilyon dolar harcanmasına rağmen ekonomi genelinde verimlilik kazanımı sağlandığına ilişkin henüz çok az kanıt bulunduğunu kaydetti.

Toplam faktör verimliliğinin trendin altına gerilediğini belirten stratejistler, bu göstergenin son 50 yılda tüketici güveniyle yüksek korelasyon gösterdiğine dikkat çekerek, "Bazen reel ekonomi, Wall Street'in bilmediğini bilir" değerlendirmesini yaptı.