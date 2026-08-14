BofA'dan seçim senaryosu: Cumhuriyetçi zaferi Wall Street rallisini hızlandırabilir

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Bank of America (BofA) stratejistleri, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin güçlü sonuç almasının ABD hisse senetlerindeki yükselişi uzatabileceğini ve özellikle yapay zekâ bağlantılı şirketlerde sert değer kazançları yaratabileceğini öngördü.

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler, Cumhuriyetçilerin Senato’daki kontrolünü koruması ve Teksas Valisi Greg Abbott’ın yeniden seçilmesi halinde hisse senetlerinin, özellikle de yapay zekâ hisselerinin, “2027’de balon benzeri dinamiklere doğru hızla yükselebileceğini” belirtti.

BofA’ya göre Demokratların Senato çoğunluğunu ele geçirmesi ve Demokrat aday Gina Hinojosa’nın Abbott’ı mağlup etmesi ise ABD borsalarında yüzde 10’u aşan bir satış dalgasını tetikleyebilir. Böyle bir sonuçta dolar ile ABD tahvil faizlerinin de yıl sonuna kadar gerilemesi bekleniyor.

BofA'dan Teksas yarışına dikkat

Stratejistler, Abbott ile Hinojosa arasındaki Teksas valiliği yarışını “satın alınabilir yaşam maliyeti ile yapay zekâ veri merkezleri arasında bir referandum” olarak nitelendirdi.

Halihazırda 335 veri merkezine ev sahipliği yapan eyalette 247 yeni merkez daha kurulması planlanıyor. İş dünyası yanlısı Abbott yönetiminin veri merkezi kapasitesindeki genişlemeye fiilen geçici ara vermesinin, enerji maliyetleri ve elektrik şebekesine yönelik riskler konusunda seçmenler arasında oluşan rahatsızlığı yansıttığı değerlendirildi.

Goldman Sachs'tan volatilite uyarısı

Goldman Sachs stratejisti Snider ise seçim öncesindeki aylarda piyasa dalgalanmasının artabileceğine işaret ederek yatırımcılara endeks volatilitesi satın almalarını tavsiye etti.