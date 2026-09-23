BofA’nın en fazla alım satım yaptığı 10 hisse belli oldu…
Borsa İstanbul’da işlem gören 10 hisse alım/satım işlemlerinde BofA’nın radarına takıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem günü olan 23 Eylül 2026'da ilk yarıyı yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puandan tamamladı.
Günün ilk bölümünde Bank of America (BofA), kurum bazında net alım tarafında öne çıkarak piyasaya güçlü destek sundu.
Toplam işlem hacminin 60,1 milyar lirayı aştığı seansın ikinci yarısında küresel veri gündemi ve sektör bazlı ayrışmalar takip ediliyor.
Borsa İstanbul BIST100 endeksindeki gelişmeler bu şekilde seyrederken ABD merkezli dev banka da alış/satış hamleleri yaptı. Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği BofA'nın alım/satım listesi de belli oldu.
Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre BofA'nın en çok alış yaptığı 5 hisse:
|Şirket (Bist kodu)
|Net alım (TL)
|TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
|1.272.279.257
|Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
|266.021.313
|Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
|229.079.240
|Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|181.849.347
|Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
|107.235.211
BofA'nın en çok satış yaptığı 5 hisse:
|Şirket (Bist kodu)
|Net satış (TL)
|Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
|-100.634.716
|CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
|-82.383.303
|Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
|-79.454.943
|Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)
|-72.285.852
|DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)
|-70.286.108