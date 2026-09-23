BofA’nın en fazla alım satım yaptığı 10 hisse belli oldu…

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem günü olan 23 Eylül 2026'da ilk yarıyı yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puandan tamamladı.

Günün ilk bölümünde Bank of America (BofA), kurum bazında net alım tarafında öne çıkarak piyasaya güçlü destek sundu.

Toplam işlem hacminin 60,1 milyar lirayı aştığı seansın ikinci yarısında küresel veri gündemi ve sektör bazlı ayrışmalar takip ediliyor.

Borsa İstanbul BIST100 endeksindeki gelişmeler bu şekilde seyrederken ABD merkezli dev banka da alış/satış hamleleri yaptı. Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği BofA'nın alım/satım listesi de belli oldu.

Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre BofA'nın en çok alış yaptığı 5 hisse:

Şirket (Bist kodu) Net alım (TL) TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 1.272.279.257 Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 266.021.313 Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) 229.079.240 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 181.849.347 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 107.235.211

BofA'nın en çok satış yaptığı 5 hisse: