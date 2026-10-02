BofA’nın Migros’taki payı yüzde 3’ü aştı

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Bank of America (BofA), 30 Eylül’de Migros Ticaret AŞ (MGROS) hisselerinde net 363 bin 357 adet alım gerçekleştirdi.

Kurumun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre işlemler, BofA’nın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla yapıldı.

Merrill Lynch International tarafından Migros hisselerinde 504,50-515,90 TL fiyat aralığından toplam 1 milyon 231 bin 450 adet alış ve 868 bin 93 adet satış işlemi gerçekleştirildi.

Bu işlemler sonucunda net 363 bin 357 adet Migros hissesi satın alındı.

İşlemlerin ardından BofA’nın Merrill Lynch International aracılığıyla Migros sermayesinde dolaylı olarak sahip olduğu payların ve oy haklarının oranı, 30 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 3,153 seviyesine ulaştı.