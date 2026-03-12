BofA’nın SASA’daki payı yüzde 5’i aştı
Bank of America'nın (BofA), SASA'daki payı 10 Mart itibarıyla yüzde 5,074 seviyesine ulaştı.
Bank of America’nın iştiraki Merrill Lynch International, SASA Polyester Sanayi A.Ş. hisselerinde yaptığı işlemlerle şirketteki payını yüzde 5’in üzerine çıkardı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 10 Mart 2026 tarihinde 2,64–2,71 TL fiyat aralığından 125.371.135 adet pay alımı ve 84.909.941 adet pay satışı gerçekleştirildi. Bu işlemler sonucunda net 40.461.194 adet SASA hissesi satın alındı.
Söz konusu işlemin ardından Bank of America’nın, Merrill Lynch International aracılığıyla SASA Polyester’de dolaylı olarak sahip olduğu pay oranı 10 Mart 2026 itibarıyla yüzde 5,074 seviyesine ulaştı.