Bor Şeker, tavan fiyattan işlem görmeye başladı

Bor Şeker’in halka arz edilen payları bugün Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile BORSK kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Yatırımcılardan dört kat talep geldi

7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde Gedik Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilen Bor Şeker’in halk arz işleminde 2.6 milyon yatırımcıdan, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 katı talep geldi. Sabit fiyat talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arz işlemi sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 29,17 oldu.

Bor Şeker’in halka arz edilen 70 milyon TL nominal değerli paylarının; yüzde 59,1’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 0,9’u ise çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara tahsis edildiği belirtildi.

Törende bir konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi: “Bor Şeker’in Borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hepiniz hoş geldiniz. Bor Şeker, 40 yılı aşkın tecrübesi ve bilgi birikimiyle sektörde önemli bir yere sahiptir. Şirketin halka arzı ve bugün Borsada işlem görmeye başlamasıyla, bu değerli birikimini finansman ile birleştirerek, bir yandan öz sermaye yapısını güçlendirecek ve diğer yandan kurumsal kimliğini daha da pekiştirecektir. Bor Şeker'i Borsa İstanbul'da görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Halka arz, şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak yatırım yapmalarını sağlayan önemli bir finansman yoludur. Bu yol, şirketlerimizin yeni yatırımlar gerçekleştirmesine ve öz sermayelerini güçlendirmesine imkân sağlamaktadır.

Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Bor Şekerin Halka arzında emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bor Şeker’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar ise Bor Şeker A.Ş.’nin halka arzıyla ilgili şunları ifade etti:

“Gedik Yatırım olarak borsamıza Bor Şeker gibi yatırımı ve gelişimi odağına alan, Anadolu başta olmak üzere tüm Türkiye’de istihdam sağlayan ve büyüyen kaliteli yeni şirketler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Niğde’deki üretim tesisinde şeker üretimi ile bulunduğu bölgenin önde gelen, bilinirliği yüksek kuruluşlarından biri olan Bor Şeker’in 1,8 milyar TL değerindeki halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin 2023/2024 şeker kotasının yüzde 2,5’una sahip Bor Şeker’in yaklaşık yüzde 29’luk kısmını halka açmasıyla Borsa İstanbul’a değer katacağından hiçbir kuşkumuz yok. Yatırımcılardan gelen yüksek talep şirkete verilen değeri gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesinde kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. Bor Şeker’in söz konusu gelirler ile kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere gösteriyor. Halka arz sürecinde Gedik Yatırım’ı tercih ettikleri için başta Bor Şeker Genel Müdürü Emir Haktan Dişli olmak üzere tüm Bor Şeker yönetimine teşekkür ediyor, büyüme yolculuklarına eşlik etmekten gurur duyuyoruz.”