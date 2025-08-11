  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa 11 bin puanın üzerinde!
Takip Et

Borsa 11 bin puanın üzerinde!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,63 yükselişle 11.041,31 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa 11 bin puanın üzerinde!
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,69 puan ve yüzde 0,63 artışla 11.041,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,96 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 10.972,63 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalmasıyla haftaya pozitif seyirle başlarken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odak noktasında olacak.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,6 arttıİnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,6 arttıEkonomi

 

Borsa Haberleri
Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu
Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
MSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardı
MSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı