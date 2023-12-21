Borsa 3 gün sonra pozitife döndü

Borsa İstanbul, geçtiğimiz üç işlem gününü aralıksız değer kaybıyla tamamlarken; haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlasa da, sonrasında gelen tepki alımlarıyla günü değer kazancıyla tamamladı.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,08 değer kaybıyla 7657 puandan başlarken; 7621 - 7789 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 1,33 yükselişle 7764 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,05 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile spor oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7590 ve 7500 puan destek, 7700 ve 7810 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7662 puandan tamamlamıştı.