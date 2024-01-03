Borsa 3 işlem gününden sonra tekrar negatif

Borsa İstanbul'da, dün kuvvetli bir yükseliş yaşanırken; işlem hacmi son bir ayın en yüksek seviyesine çıksada; borsa 3 işlem günü aradan sonra yeniden günü kayıpla tamamladı. Uzmanlar, BIST 100 endeksinin 7550 puan üzerinde kalıcık sağlamasının kritik olacağını belirtiyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne 0,30 puan artışla 7624 puandan başlarken; sonrasında negatif tarafa geçti. 7411 - 7624 bant aralığında işlem gören endeks, kapanışta yüzde 2,78 oranında düşüşle 7412 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,07 azalış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 3,18 ve yüzde 2,47 kayıpla hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7500 puan destek, 7700 ve 7800 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla 7624 puandan tamamlamıştı.