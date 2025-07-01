Borsa 3,5 ay sonra 10 bin puanın üzerinde! Peki, en kötüsü geride kaldı mı?

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dünkü işlemlerde son iki yılın en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken; bugün ise 20 Mart'tan bu yana ilk kez 10.000 puanı gördü.

Piyasalar açısından perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi oldukça kritik olacak. Uzmanlar, enflasyonda beklenti altı bir verinin gelmesi halinde, 24 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan (TCMB) güçlü bir faiz indirimi bekliyor. Bu da, faizin en büyük rakibi olan borsayı destekleyecek bir gelişme olacak.

Borsada yükseliş devam ediyor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,45 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.972 puana çıktı. Endekste yükseliş devam ederken, saat 13.05 itibarıyla yüzde 0,85 oranında primle 10.032 puanda bulunuyor.

Dün yükselişini yüzde 9'un üzerine kadar taşıyan bankacılık endeksi, bugün de primli seyrediyor ve şu dakikalarda yüzde 0,55 değer kazancında ilerliyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,19 ile madencilik oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puan direnç, 9.900 ve 9.800 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51 puandan tamamlamıştı.

24 Temmuz'a kadar ana rotanın yukarı yönde devamı olası

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

BIST haftaya CHP davasında karar çıkmayışının dopingi ile güçlü pozitif başladı. Teknik olarak 9000-9800 bandını aşmanın motivasyonu ve 24 Temmuz'da TCMB'nin faiz indirimlerine yeniden başlamasına yönelik beklenti güçlü katalistler. Takvim analiziyle bakarsak 24 Temmuz'a kadar (o gün beklenti bitti refleksi mümkün) seviye olarak bakarsak da 10,800 veya 11.200 (280 dolar) dirençlerine kadar ana rotanın yukarı yönde devamı daha olası.

BIST, haziran ayında 228 dolar seviyesini test etmişti. Temmuz-ağustos parkuru adına en kötünün geride kaldığı görüşüne katılırım.

Ancak bu seviyenin veya daha düşük değerlerin ikinci yarıyıl içinde yeniden ziyareti (görece daha düşük ihtimale sahip görünse de) yurtiçi politik desibel ve strese bağlı olacağa benziyor.

En kötü geride kaldı demek için erken

Onur Altın - Analist

BIST100 endeksinde uzun zamandır devam eden hem yurt içi hem yurt dışı olumsuz haber akışı son 1-2 haftadır devam eden pozitif gelişmeler çerçevesinde tersine dönmüş durumda. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna görüşmelerinde merkez konumunda bulunması yine İran-İsrail-ABD üçgeninde barışçıl bir ortam yakalanmasında gösterdiği gayret Türkiye’nin bölgesel güç olduğunu teyit ederken bu gelimeler yatırımcı nezdinde güven tazelenmesini sağladı ve endekse pozitif yansıdı.

Son hafta ise, ABD ile olan ilişkilerde F35 alımlarına devam edebileceği ve CAATSA yaptırımlarının yıl sonuna kadar kalkabileceğine dair gelişmeler ile Eurofighter alımı konusunda konsorsiyumun tüm üyelerinden destek aldığı haberleri yabancı yatırımcıların ilgisini kısa vadede tekrar Türkiye’ye çevirmesine destek oldu.

Yurt içinde aslında siyasi risk devam ediyor. Ancak piyasalar CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelenmesini pozitif karşılasa da bu noktada tedbirli hareket etmek gerekir. Kısaca pozitif havanın içeriden değil dışarıdan estiği düşüncesindeyim. BİST100’de en kötü geride kaldı demek için erken. Ancak kısa vadede oluşan bu pozitif havanın borsayı olumlu etkilediği de bir gerçek.

Teknik olarak baktığımızda BIST100’den ziyade bankacılık endeksinin takip edilmesi gerektiği görüşündeyim. Bankacılık endeksi şayet 15.700 seviyesini aşar ise yeni bir yükseliş başladı diyebiliriz ve bu BIST100’Ü 11.000 seviyesine taşıyacaktır. Ancak bankacılık endeksinin 15.700’ü aşmaması halinde endekste tekrar düşüşler görülebilir ve kısa vadede 9.735 desteği ön plana çıkacaktır. Bu seviyenin altında satışlar hızlanır.

Gözler ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirdi.