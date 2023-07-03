Borsa 6000 puana dayandı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ederken, yeni haftaya zirvesini tazeleyerek başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5867 puana çıktı. Endeks sonrasında tırmanışını sürdürürken, tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesini 5984 puana taşıdı ve böylelikle 6000 puan sınırına dayandı. BIST 100 endeksi saat 12.00 itibarıyla yüzde 3,69 yükselişle 5971 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5900 ve 6000 seviyeleri direnç, 5750 ve 5600 puan destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,78 ve yüzde 3,02 oranında yükselişte işlem görüyor.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 7,45 ile ulaştırma oldu.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5759 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazelemişti.

Dolar, 26 TL'nin üzerinde

Dolar, geçtiğimiz haftayı 25,88 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 26,03 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en düşük 25,5340 TL'yi, en yüksek ise 26,1890 TL'yi görürken; kur saat 12.02 itibarıyla yüzde 0,70 oranında yükselişle 26,0744 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, rekor seviyesini geçtiğimiz çarşamba günü Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu zamanda uluslararası piyasada 26,24 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro’da da yükseliş sürüyor

Euro, cuma günü en son işlemlerde 28,13 TL'de işlem görürken; bugün en yüksek 28,7460 TL'ye kadar tırmandı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,90 yükselişle 28,3865 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,0443 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro'nun, tarihi rekoru 28,89 TL'de, İngiliz sterlinin ise 33,60 TL'de bulunuyor.

Gram altında 'dolar/TL' desteği sürüyor

Gram altın, dolar/TL'den aldığı destekle yükseliş eğilimini sürdürürken, bugünkü işlemlerde en yüksek 1611 TL'yi gördü. Değeri, ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 12.03 itibarıyla yüzde 0,35 oranında yükselişle 1603 TL'de bulundu.

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini 27 Haziran'da 1621 TL'ye tırmanarak görmüştü.

Ons altın ise, aynı dakikalarda yüzde 0,45 düşüşle 1910 dolarda işlem gördü.

DolarTL tatil sonrası hızlı başladı

İntegral Yatırım

DolarTL bayram tatili sonrası ilk iş gününe geçtiğimiz haftaya kıyasla daha volatil başladı. 26 seviyesinin üzerinde haftaya merhaba diyen DolarTL son işlem gününe kıyasla %1’e yakın primli işlem görüyor. Bayram tatili içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin rezerv artışına ilişkin rasyonel politikalara geçişin kademeli olarak devam edeceği vurgusunu yaptı. DolarTL’nin yönü bakımından hayati önem arz eden KKM için uygulanan yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar devam edeceği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükseliş hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde seyretmeye devam ediyor. Teknik seviye olarak 26 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50

Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00