Borsa, 6500 puanı aştı: Çifte zirve

Borsa İstanbul, 4 haftadır aralıksız yatırımcısına kazandırırken, yeni haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı ve psikolojik seviye olan 6500 puanın üzerini test etti. BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini 6603 puana taşıdı. Endeks, günü yüzde 2,53 oranında artışla 6600 puandan tamamlarken; böylelikle yeni kapanış rekorunu da tazelemiş oldu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 0,92 ve yüzde 2,45 yükselişle hareket etti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,38 yükselişle sigorta ve yüzde 5,00 ile inşaat oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, SASA, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 6500 ve 6600 seviyeleri direnç, 6300 ve 6200 puan destek konumunda bulunuyor.

"Endekste orta vade için mevcut seviyeler halen iskontolu"

PhillipCapital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endekste orta vade için mevcut seviyelerin halen iskontolu olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Son 1,5 aylık dönemde soluksuz devam eden yükseliş sonrası kar realizasyonuna bağlı gelebilecek düzeltme riskinin de canlı bulunduğunu aktaran Doğan, "Enflasyonun şirket finansallarına getirdiği nominal büyümenin ve son yıllarda oldukça yüksek seyreden risk primlerindeki iyileşmenin birçok şirkette ve dolayısıyla endekste piyasa çarpanlarında tarihsel ortalamalara dönüş imkanı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, kısa vadeli kar realizasyonlarının orta vade için alım fırsatı oluşturacağını düşündüklerini belirterek, endekste kısa vadeli ortalamaları, ilk destek seviyeleri olarak takip ettiklerini söyledi.

Şu sıralarda 7 günlük ortalamanın 6.350 ve 14 günlük ortalamanın 6.130 puanda bulunduğunu aktaran Doğan, "Bu ortalamalar, yatırımcıların risk algılarına göre takip edebilecekleri destek seviyeler olarak izlenebilir. Yukarıda ise 6.560 üzerinde bir kapanış yeni bir psikolojik direnç oluşturarak 7.000'in hedeflenmesini sağlayabilir." dedi.

"Ortodoks politikaların uygulanmaya başlanmasına yönelik adımları olumlu karşılamaktayız"

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan da politika faiz artışının yanı sıra mikro ve makroihtiyati çerçevedeki dönüşümün de çok önemli olduğunu vurguladı.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte TCMB'nin nasıl bir para politikası uygulayacağı konusundaki belirsizliklerin de atlatılmasıyla borsada bir yükseliş hareketinin takip edildiğini aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Atılan adımlar, son 2 yılın koşullarından kademeli bir geçişin başladığını ve adımların yavaş yavaş atılacağını gösteriyor. Seçimlerden sonraki sürece baktığımızda bankalar üzerinde uygulanan regülasyonların bir miktar yumuşatılması ve kademeli Ortodoks politikaların uygulanmaya başlanmasına yönelik adımları olumlu karşılamaktayız. Bu adımlarla birlikte döviz kurlarında yaşanan dengelenmenin Borsa İstanbul'a yansıması olarak değerlendirmekteyiz."

Piyasaların gündemi yoğun

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.