Borsa 8000 puanın altını test etti

BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,27 değer kazanarak 8035 puana çıkarken; sonrasında satıcılı seyre döndü ve psikolojik seviye olan 8000 puanın altını bir kez daha test etti. 7903 ile 8046 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 12.19 itibarıyla yüzde 0,43 düşüşle 7979 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi açılışta, yüzde 0,41 azalırken, holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,17 düşüş ve yüzde 0,51 primle işlem görüyor. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren ise yüzde ise bankacılık oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8100 ve 8200 seviyesi direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

Gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yanı sıra karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde geldiğini aktararak, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdığını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, bankanın kasım veya aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranını yükseltti. KKM zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar, 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.