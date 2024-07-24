Borsada alımlar toparlanmaya yetmedi

Borsa İstanbul’da gün boyu birçok yabancı kurumun, şirketler ve ekonomiye yönelik raporları izlenirken, günün ikinci yarısından gelen alımlar toparlanmaya yetmeyerek endeks, günü ekside tamamladı.

BİST 100 endeksi günü 0,88 oranında 97,96 puan düşüşle 10.991,57 puandan tamamladı.

Endeks, güne sınırlı alımlarla başlarken, günün ilk yarısını bankalara gelen güçlü satışların etkisiyle negatif seyirde geçirdi. Dün Morgan Stanley’nin bankacılık sektöründe hisselerine yönelik açıklaması sonrası, bugün Citi’nin perakende, HSBC, Pimco, JPMorgan gibi devlerin de ekonomiye yönelik açıklamaları takip edildi.

Günün ikinci yarısında artıya geçen endeks 11.121 seviyesinde tutunamayarak yeniden satışlarla ekside günü tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 10.991,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,56 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri sonrası negatif seyir izlendiğini belirtti.

Yarın, yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş dünyası güven endeksi, ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.150 ve 11.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.